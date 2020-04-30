«Филадельфия» заключила 2-летний контракт с нападающим из Швеции Линусом Сандином

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта-новичка с 23-летним шведским крайним нападающим «ХВ-71» Линусом Сандином, выступающим на родине.

«Мы рады заключить контракт с Линусом на следующий сезон. Наш скаутский персонал проделал отличную работу, увидев в нём игрока, который может сразу же побороться за место в нашей команде», — прокомментировал подписание генеральный директор Чак Флетчер.

23-летний форвард в текущем регулярном сезоне принял участие в 51 встрече за «ХВ-71», набрав 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.



Младший брат Линуса Сандина Расмус выступает за «Торонто Мейпл Лифс».