Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» заключила 2-летний контракт с нападающим из Швеции Линусом Сандином

«Филадельфия» заключила 2-летний контракт с нападающим из Швеции Линусом Сандином
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта-новичка с 23-летним шведским крайним нападающим «ХВ-71» Линусом Сандином, выступающим на родине.

«Мы рады заключить контракт с Линусом на следующий сезон. Наш скаутский персонал проделал отличную работу, увидев в нём игрока, который может сразу же побороться за место в нашей команде», — прокомментировал подписание генеральный директор Чак Флетчер.

23-летний форвард в текущем регулярном сезоне принял участие в 51 встрече за «ХВ-71», набрав 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.

Младший брат Линуса Сандина Расмус выступает за «Торонто Мейпл Лифс».

Эрик Линдрос стал послом «Филадельфии»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020