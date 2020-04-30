Финн Томи Ламса утверждён на посту главного тренера «Салавата Юлаева»

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Салавата Юлаева» утвердило финского тренера Томи Ламсу на посту главного тренера клуба. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Ранее Ламса входил в тренерский штаб Николая Цулыгина, который покинет уфимский клуб.
До «Салавата» Ламса работал главным тренером в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит». Напомним, «Чемпионат» вчера сообщил, что Николай Цулыгин покинет пост главного тренера, а в качестве кандидата на этот пост рассматривался именно финский специалист.
Николай Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» в течение минувшего сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года.
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