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Финн Томи Ламса утверждён на посту главного тренера «Салавата Юлаева»

Финн Томи Ламса утверждён на посту главного тренер
Финн Томи Ламса утверждён на посту главного тренера «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Салавата Юлаева» утвердило финского тренера Томи Ламсу на посту главного тренера клуба. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Ламса входил в тренерский штаб Николая Цулыгина, который покинет уфимский клуб.

До «Салавата» Ламса работал главным тренером в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит». Напомним, «Чемпионат» вчера сообщил, что Николай Цулыгин покинет пост главного тренера, а в качестве кандидата на этот пост рассматривался именно финский специалист.

Николай Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» в течение минувшего сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года.

Цулыгин покинул «Салават», новым главным тренером может стать Ламса
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