У защитника «Магнитки» Антипина родился сын. С этим событием его поздравил СКА

У защитника магнитогорского «Металлурга» Виктора Антипина родился сын. Об этом сообщается в «инстаграме» хоккейного клуба СКА.
«В семье защитника сборной России Виктора Антипина радостное событие — супруга хоккеиста Яна сегодня родила сына. Здоровья маме и малышу! Наши поздравления», — говорится в публикации.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» СКА.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут. Ранее собщалось, что после расторжения контракта с «Магниткой» Антипин станет игроком СКА.
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