Зарипов –​​ о варианте с «Трактором»: они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об интересе со стороны «Трактора» во время переговоров о новом контракте с казанским клубом.

«У меня в приоритете изначально стоял «Ак Барс», и намерения куда-то уходить не было. Но «Трактор» действительно проявлял большое желание. Они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке. Но я изначально выражал желание остаться в Казани. До вчерашнего дня мы вели серьёзные переговоры и, наконец, достигли понимания.

Что касается окончания карьеры, я хочу продолжить играть. Надеюсь, моих сил и подготовки хватит ещё на несколько лет. Буду стараться быть полезным клубу ещё не один год. Но когда пойму, что начну обманывать хоккей – тогда и сделаю уже серьёзный шаг», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».