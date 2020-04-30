Зарипов – о варианте с «Трактором»: они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об интересе со стороны «Трактора» во время переговоров о новом контракте с казанским клубом.
«У меня в приоритете изначально стоял «Ак Барс», и намерения куда-то уходить не было. Но «Трактор» действительно проявлял большое желание. Они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке. Но я изначально выражал желание остаться в Казани. До вчерашнего дня мы вели серьёзные переговоры и, наконец, достигли понимания.
Что касается окончания карьеры, я хочу продолжить играть. Надеюсь, моих сил и подготовки хватит ещё на несколько лет. Буду стараться быть полезным клубу ещё не один год. Но когда пойму, что начну обманывать хоккей – тогда и сделаю уже серьёзный шаг», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».
Зарипов: не отрицаю факт переговоров с «Трактором», но приоритет сейчас — «Ак Барс»
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