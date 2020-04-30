«Трактор» объявил об уходе из команды защитника Бородкина
Защитник Артём Бородкин покидает «Трактор», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. 30 апреля у него истекает контракт.
28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут 51 секунду за матч. В Континентальной хоккейной лиге Бородкин играл только за «Трактор», проведя за клуб семь сезонов (в общей сложности 397 матчей). Вместе с родной командой хоккеист завоёвывал бронзовые медали Кубка Гагарина.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Источник: Артём Бородкин станет игроком «Витязя»
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