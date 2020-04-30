Los Angeles Times: если НХЛ доиграет этот сезон, то сможет получить $ 450 млн дохода

Обозреватель издания Los Angeles Times Хелен Эллиотт прокомментировала, почему руководство НХЛ не хочет окончательно отменять сезон-2019/2020 и рассматривает все варианты и сроки, чтобы доиграть остаток регулярного чемпионата и плей-офф.

«У НХЛ слишком много поставлено на карту, чтобы можно было просто отменить остаток сезона, поэтому в лиге изучают все возможные варианты. Доходы лиги после окончания сезона должны были составить около $ 5 млрд. Если остаток сезона и плей-офф не будет сыгран, они составят около $ 3,9 млрд, и разница будет очень болезненной. Этот дефицит заставит сжаться многие клубы. Кроме того, уменьшатся шансы заключить новую выгодную телевизионную сделку начиная с сезона-2021/2022. Если НХЛ всё же сумеет завершить этот сезон, то это принесёт ей около $ 450 млн дохода — очень немаленькая сумма», — отмечает Эллиотт.