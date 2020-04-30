Пельтола, Макаров, Тимашов, Пиганович и Зырянов покинут «Сибирь»

«Сибирь» на официальном сайте клуба объявила об уходе из команды пяти хоккеистов. По истечении сроков контрактов свободными агентами станут защитники Николай Тимашов и Олег Пиганович, а также форварды Юкка Пельтола, Игорь Макаров и Глеб Зырянов.

В минувшем сезоне 25-летний Тимашов в общей сложности провёл 54 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности "+1".

34-летний Пиганович сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-2" и и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч Пиганович проводил на льду 12 минут и 23 секунды. В серии с «Автомобилистом» опытный защитник успел сыграть всего две минуты и 38 секунд.

32-летний Макаров пополнил состав «Сибири» в ходе сезона. За новосибирский клуб Игорь отыграл 23 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

32-летний Пельтола забросил девять шайб и сделал 14 голевых передач, сыграв 53 матча в сезоне-2019/2020.

28-летний Зырянов в сезоне КХЛ провёл всего 15 матчей, не набрав ни одного очка.