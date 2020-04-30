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Николишин: жалко Цулыгина, «Салават» был играющей командой — в КХЛ таких почти нет

Николишин: жалко Цулыгина, «Салават» был играющей командой — в КХЛ таких почти нет
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал уход с поста главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, место которого в уфимском клубе займёт финский специалист Томи Ламса.

«Это решение руководства «Салавата» мне непонятно. Команда играла, показывала результат. Почему поменяли Цулыгина — мне трудно сказать, это надо спрашивать у руководства. Я даже не знаю, откуда новый специалист.

Должны ли российские тренеры быть в приоритете для российских команд? Нет, не думаю. У руководства клубов есть определённые задачи, они выбирают. У нас же нет какого-то эмбарго по тренерам, и не имеет значения, какой он национальности — русский, белорусский, американский или шведский. У клуба есть задача, они берут человека под определённую задачу. Я надеюсь, что руководство «Салавата» всё взвесило и знает, что хочет от нового специалиста, какие у него цели и задачи, какую программу он предоставил. Мне трудно делать выводы, потому что мы пока не слышали его интервью о том, как он будет работать в «Салавате», что хочет привнести.

Конечно, Цулыгина очень жаль, потому что команда интересная была. Играющая. У нас в КХЛ играющих команд почти нет, а это была играющая команда, на неё было интересно смотреть», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Цулыгин покинул «Салават», новым главным тренером может стать Ламса
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