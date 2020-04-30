Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Оливер Лауридсен перешёл в «Мальмё»

Оливер Лауридсен перешёл в «Мальмё»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Оливер Лауридсен заключил контракт с «Мальмё», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. Ранее датчанин покинул финский «Йокерит», цвета которого защищал четыре года.

31-летний датский защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге только за «Йокерит». В минувшем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности «-5» и 17 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Лауридсен забил один гол.

Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет.

«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020