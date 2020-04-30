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Зарипов: я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге

Зарипов: я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал подписание нового контракта с казанским клубом.

«Очень рад, что мы заключили контракт, я приложу все усилия, чтобы помочь клубу в достижении главной цели – победы в Кубке Гагарина. Не скажу, что переговоры были быстрыми и простыми, но мы пришли к соглашению. Я не выдвигал никаких безумных условий, прекрасно понимая обстановку в лиге и ситуацию с введением потолка зарплат. Он может ограничивать во многом, но не в желании стать чемпионом с родным клубом!

Главным для меня было, повторюсь, продолжить играть в нашем сложившемся коллективе и достичь нашей общей цели, подарить радость городу и республике и уже потом думать о завершении карьеры в «Ак Барсе». Теперь мы все должны проявить терпение и самодисциплину, чтобы ситуация с пандемией поскорее завершилась и мы смогли вернуться к нашей нормальной жизни, в том числе начать играть в хоккей при полных трибунах», — цитирует Зарипова пресс-служба казанского клуба.

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