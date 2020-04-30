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Круглов: было под силу выиграть МЧМ, от сезона осталось чувство неудовлетворённости

Круглов: было под силу выиграть МЧМ, от сезона осталось чувство неудовлетворённости
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Илья Круглов прокомментировал заключение нового контракта с клубом и подвёл итоги минувшего сезона.

«Безусловно, испытываю только положительные эмоции. Очень хочу играть в родном клубе, а больше всего — быстрее начать тренироваться с командой, чтобы проявить себя и оправдать оказанное мне руководством доверие. Устал отдыхать. С начала апреля приступил к втягивающим тренировкам. Сейчас постепенно увеличиваю нагрузку, продолжаю заниматься: отрабатываю броски, бегаю кроссы, работаю с железом.

Мне трудно давать самому себе оценку, лучше это сделают наши тренеры. В целом осталось чувство неудовлетворённости, в частности от МЧМ, нам, безусловно, было под силу его выиграть. Я рад, что мне удалось отличиться в этом сезоне в КХЛ, но чувствую, что мог проявить себя ещё лучше», — цитирует Круглова пресс-служба бело-голубых.

Московское «Динамо» заключило новый контракт с финалистом МЧМ-2020 Кругловым
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