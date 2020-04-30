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Фетисов назвал Малкина с Овечкиным лучшими хоккеистами России, играющими в НХЛ

Фетисов назвал Малкина с Овечкиным лучшими хоккеистами России, играющими в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина лучшими хоккеистами России, выступающими в Национальной хоккейной лиге.

«Одно дело, если бы вопрос был, кто легенда, а тут просто неординарные россияне. Хоккей имеет определённые правила, условия. На сегодняшний момент лучшие — это Саша Овечкин и Евгений Малкин. Они примерно одинаковы. Малкин с Овечкиным могут поконкурировать.

Два великих и неординарных хоккеиста, которые могут конкурировать, кто лучше. Я думаю, что есть критерии оценки разные. Я обожаю Сашу Овечкина, с уважением отношусь к Жене. Это два игрока, прославляющие и команды, и хоккей в целом», — цитирует Фетисова издание «Инфореактор».

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