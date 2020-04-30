«Салават» заключил новый контракт с защитником Коледовым

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Павлом Коледовым, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон.
Состав «юлаевцев» Коледов пополнил в сентябре 2018 года. За это время Павел провёл в составе уфимской команды 117 матчей, в которых набрал 14 (5+9) баллов и заработал показатель полезности «+13», заблокировав 128 бросков.
Достижения: бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2013), бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2018/2019).
Игровая карьера: «Сибирские Снайперы» (2010-2012), «Сибирь» (2011/2012), «Локомотив» (2013/2014, 2015-2018), «ХК Сочи» (2014/2015), «Салават Юлаев» (2018 — н.в.).
Статистика в КХЛ: 358 матчей, 79 (18+52) очков, показатель полезности «+24», 122 штрафные минуты.
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