«Салават» заключил новый контракт с защитником Коледовым

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Павлом Коледовым, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон.

Состав «юлаевцев» Коледов пополнил в сентябре 2018 года. За это время Павел провёл в составе уфимской команды 117 матчей, в которых набрал 14 (5+9) баллов и заработал показатель полезности «+13», заблокировав 128 бросков.

Достижения: бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (2013), бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2018/2019).

Игровая карьера: «Сибирские Снайперы» (2010-2012), «Сибирь» (2011/2012), «Локомотив» (2013/2014, 2015-2018), «ХК Сочи» (2014/2015), «Салават Юлаев» (2018 — н.в.).

Статистика в КХЛ: 358 матчей, 79 (18+52) очков, показатель полезности «+24», 122 штрафные минуты.