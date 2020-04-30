Овечкин признан лучшим левым нападающим за эру расширения НХЛ, Ковальчук — 12-й

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших левых форвардов лиги с 1967 года (период эры расширения).

По результатам голосования авторов официального сайта НХЛ лучшим со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Второе место занял Люк Робитайл, замкнул тройку лидеров Брендан Шенахан.

Из россиян в топ-16 также попал ещё один нападающий «Кэпиталз» Илья Ковальчук, занявший 12-е место.

В рейтинг также вошли: Бобби Халл, Мишель Гуле, Дэйв Андрейчук, Пол Кария, Кит Ткачак, Фрэнк Маховлич, Даниэль Седин, Джонни Бьюсик, Стив Шутт, Билл Барбер, Джон ЛеКлер и Боб Гейни.

В аналогичный рейтинг среди защитников российские хоккеисты включены не были.