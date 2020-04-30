«Спартак» объявил об уходе из тренерского штаба Игоря Уланова

«Спартак» в официальном «твиттере» объявил об уходе из тренерского штаба Игоря Уланова. Специалист покидает московский клуб по истечению контракта.

В минувшем сезоне команда Олега Знарка заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили московскому «Динамо» (2-4).

В новом сезоне Уланова в тренерском штабе «Спартака» заменит Владимир Федосов. 56-летний специалист является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в качестве помощника Знарка. Федосов входил в тренерский штаб Знарка в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА. В ноябре 2015 года вошел в тренерский штаб молодежной сборной России, с которой занял второе место на МЧМ в Финляндии.