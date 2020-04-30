Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» объявил об уходе из тренерского штаба Игоря Уланова

«Спартак» объявил об уходе из тренерского штаба Игоря Уланова
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» в официальном «твиттере» объявил об уходе из тренерского штаба Игоря Уланова. Специалист покидает московский клуб по истечению контракта.

В минувшем сезоне команда Олега Знарка заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили московскому «Динамо» (2-4).

В новом сезоне Уланова в тренерском штабе «Спартака» заменит Владимир Федосов. 56-летний специалист является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина в качестве помощника Знарка. Федосов входил в тренерский штаб Знарка в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА. В ноябре 2015 года вошел в тренерский штаб молодежной сборной России, с которой занял второе место на МЧМ в Финляндии.

Новым главным тренером «Барыса» может стать Игорь Уланов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020