На бывшую жену Зайцева заведено уголовное дело по факту кражи наград хоккеиста

Маргарита Зайцева (Готовцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, была вызвана в УМВД Ленинского района по Московской области для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Заявление о возбуждении уголовного дела подано её бывшим свёкром Игорем Зайцевым и касается кражи спортивных наград Никиты Зайцева — перстня и ордена — из дома, где Маргарита, будучи в браке с Никитой, проживала с маленькими детьми.
«Мы практически уверены, что единственная цель, которую преследовал отец Никиты, — максимально очернить образ Маргариты перед лицом суда. Сторона Никиты не прекращает предпринимать попытки, направленные на дискредитацию Маргариты. При этом никаких доказательств, кроме голословных утверждений, в материалы дела не предоставляется», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Галанцев, представляющий интересы Зайцевой.
- 30 апреля 2020
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