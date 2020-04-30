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На бывшую жену Зайцева заведено уголовное дело по факту кражи наград хоккеиста

На бывшую жену Зайцева заведено уголовное дело по
На бывшую жену Зайцева заведено уголовное дело по факту кражи наград хоккеиста
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Зайцева (Готовцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, была вызвана в УМВД Ленинского района по Московской области для дачи показаний в рамках уголовного дела.

Заявление о возбуждении уголовного дела подано её бывшим свёкром Игорем Зайцевым и касается кражи спортивных наград Никиты Зайцева — перстня и ордена — из дома, где Маргарита, будучи в браке с Никитой, проживала с маленькими детьми.

«Мы практически уверены, что единственная цель, которую преследовал отец Никиты, — максимально очернить образ Маргариты перед лицом суда. Сторона Никиты не прекращает предпринимать попытки, направленные на дискредитацию Маргариты. При этом никаких доказательств, кроме голословных утверждений, в материалы дела не предоставляется», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Галанцев, представляющий интересы Зайцевой.

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