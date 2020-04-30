Александр Кадейкин останется в «Салавате», соглашение рассчитано на один сезон
Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Александр Кадейкин принял решение остаться в «Салавате Юлаеве». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок провёл в «Салавате» второй сезон.
Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив», «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.
Российский форвард рассматривал вариант с продолжением карьеры в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», которому в НХЛ принадлежат права на игрока. В таком случае 1 мая в КХЛ Кадейкин стал бы ограниченно свободным агентом.
Кадейкин: пока рано говорить о контракте с «Детройтом», учитывая текущую ситуацию в мире
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