«Салават» подтвердил продление контракта с Кадейкиным

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Кадейкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок провёл в «Салавате» второй сезон.



Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив», «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.



Российский форвард рассматривал вариант с продолжением карьеры в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», которому в НХЛ принадлежат права на игрока. В таком случае 1 мая в КХЛ Кадейкин стал бы ограниченно свободным агентом.