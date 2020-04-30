Алексей Касатонов рассказал о подготовке к юбилейному сезону Ночной лиги

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов рассказал о подготовке к 10-му, юбилейному сезону.

«Обсуждаем новый формат соревнований и рассматриваем вариант проведения турнира в три этапа: региональные отборочные этапы, финалы в федеральных округах и Фестиваль хоккея в Сочи. Идёт выбор потенциальных городов, в которых могут быть проведены финалы федеральных округов. В свете этого для нас важна инициатива и предложения от представителей бизнеса и властей, желающих провести у себя такие соревнования.

Ведём работу над базовыми аспектами: вносим изменения в положение, разрабатываем новые регламенты 10-го сезона. Работа над ними и их согласование с Федерацией хоккея России должны быть завершены до 1 августа.

Кроме того в новом сезоне планируем уделить отдельное внимание механизму заявки участников, усилить контроль и проверку анкет хоккеистов на предмет их профессионального прошлого. Один из основополагающих принципов лиги – равные возможности и строгое соблюдение регламента, согласно которому на лёд могут выходить только любители. И, конечно, будем стараться чаще выезжать в регионы, активнее привлекать наших легенд, проводить памятные матчи, мастер-классы для детей и специальные мероприятия под эгидой Ночной лиги», — сказал Касатонов.

Алексей Касатонов Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги

В минувшем сезоне приняли участие 1026 команд, из которых 438 — в дивизионе «Любитель 40+». В «Лиге Мечты», в которой действовал новый лимит допуска «спортшкольников», сыграли 105 команд в 25 регионах, в четырёх из них дивизион был запущен впервые. Самым многочисленным дивизионом стала «Лига Надежды» – 483 команды. К «самому любительскому» дивизиону присоединились 10 новых регионов.

Из 75 субъектов итоги подведены везде, за исключением Брянской области в дивизионе «Любитель 40+» и Приморского края в «Лиге Мечты», где требуется дополнительное согласование. В девятом сезоне в двух регионах — в Республике Бурятия и Амурской области — соревнования прошли впервые после перерыва.