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Минское «Динамо» представило информацию по составу команды на 30 апреля 2020 года

Минское «Динамо» представило информацию по составу команды на 30 апреля 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на официальном сайте клуба представило информацию по составу команды на 30 апреля 2020 года.

Квалификационные предложения сделаны защитнику Дмитрию Знахаренко, а также нападающим Ивану Дроздову и Райану Спунеру.

Согласно Правовому регламенту КХЛ клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение. Хоккеист, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает это предложение либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за «старым» клубом.

Действуют контракты с вратарями Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым, Никитой Толопило, защитниками Джо Морроу, Владиславом Ерёменко, Дмитрием Дерябиным, Павлом Денисовым, Кириллом Готовцом, нападающими Шейном Принсом, Франсисом Паре, Александром Когалевым, Игорем Мартыновым, Вячеславом Грецким, Андреем Павленко, Артёмом Аносовым, Дмитрием Желнеровским, Николаем Сытым.

Закончились контракты у вратаря Михаила Карнаухова, защитников Стефана Эллиотта, Марка-Андре Граньяни, Олега Евенко, Кирилла Готовца, Даниила Бокуна, Романа Дюкова, нападающих Андрея Костицына, Александра Павловича, Александра Китарова, Евгения Ковыршина, Артёма Демкова, Михаила Стефановича, Андрея Степанова, Сергея Костицына, Ильи Литвинова.

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