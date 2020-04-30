Защитник Александр Калинин остался в «Локомотиве» ещё на два сезона

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение с защитником Александром Калининым, сообщается на официальном сайте ярославского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Большую часть сезона-2019/2020 22-летний защитник провёл в клубе-партнёре ВХЛ «Буран». За «Локомотив» в КХЛ сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «+1». В общей сложности за карьеру в КХЛ на счету ярославца и воспитанника «Локомотива» всего пять матчей.

Главным достижением в карьере Калинина являются победы в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. В составе МХК «Локо» Александр трижды завоёвывал Кубок Харламова, а в сезоне-2016/2017 также принял участие в Матче звёзд МХЛ.