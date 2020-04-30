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«Салават» заявил, что Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе уфимского клуба

«Салават» заявил, что Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе уфимского клуба
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 30 апреля, истёк контракт главного тренера «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, сообщается на официальном сайте уфимского клуба. При этом отмечается, что уфимский наставник продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева».

«Напомним, Николай Леонидович возглавлял уфимскую команду на протяжении двух последних сезонов. В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» под его руководством завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, а в минувшем плей-офф уфимский клуб прошёл омский «Авангард» в первом раунде плей-офф.

О назначении нового главного тренера юлаевцев и полном составе тренерского штаба мы сообщим в ближайшее время», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Салавата Юлаева».

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