«Локомотив» подписал новый контракт с Максимом Афанасьевым

Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Максимом Афанасьевым, информирует официальный сайт «железнодорожников». 22-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Афанасьев принял участие в 23 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 10 минут и 47 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Афанасьев участия не принимал.



Напомним, «Локомотив» в регулярке сезона-2019/2020 занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ярославский клуб проиграл «Йокериту» (2-4).