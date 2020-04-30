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«Локомотив» подписал новый контракт с Максимом Афанасьевым

«Локомотив» подписал новый контракт с Максимом Афанасьевым
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» подписал новый контракт с защитником Максимом Афанасьевым, информирует официальный сайт «железнодорожников». 22-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Афанасьев принял участие в 23 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 10 минут и 47 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Афанасьев участия не принимал.

Напомним, «Локомотив» в регулярке сезона-2019/2020 занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ярославский клуб проиграл «Йокериту» (2-4).

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