МХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Молодёжная хоккейная лига приняла решение об отмене оставшейся части плей-офф в связи с негативным развитием пандемии коронавируса в России и мире, информирует организация в «Твиттере». Розыгрыш плей-офф был прерван 17 марта.



Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Национальная хоккейная лига намерена доиграть сезон, по предварительной информации, регулярный чемпионат планируют возобновить 1 июля.



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