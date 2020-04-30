Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Томи Лямся: возглавить «Салават» было лёгким решением. Я готов к вызову

Томи Лямся: возглавить «Салават» было лёгким решением. Я готов к вызову
Хоккей / КХЛ 0

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился впечатлениями от своего назначения.

«Работать в «Салавате» в качестве главного тренера – это большая честь для меня. Я принимаю это, несомненно, как вызов, но, думаю, я к этому готов. Это было лёгкое решение. Уфа — отличный город, а «Салават Юлаев» — большой клуб с невероятными болельщиками.

Я достаточно хорошо знаком с игроками? Конечно, это облегчит работу. Думаю, за счёт этого мы сможем достаточно быстро сработаться.

У меня есть своя философия хоккея, которую мне бы хотелось привнести в игру. В то же время мы вместе с тренерским штабом будем обсуждать игру и принимать решения сообща. Сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020