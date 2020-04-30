Томи Лямся: возглавить «Салават» было лёгким решением. Я готов к вызову

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился впечатлениями от своего назначения.
«Работать в «Салавате» в качестве главного тренера – это большая честь для меня. Я принимаю это, несомненно, как вызов, но, думаю, я к этому готов. Это было лёгкое решение. Уфа — отличный город, а «Салават Юлаев» — большой клуб с невероятными болельщиками.
Я достаточно хорошо знаком с игроками? Конечно, это облегчит работу. Думаю, за счёт этого мы сможем достаточно быстро сработаться.
У меня есть своя философия хоккея, которую мне бы хотелось привнести в игру. В то же время мы вместе с тренерским штабом будем обсуждать игру и принимать решения сообща. Сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
- 30 апреля 2020
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