Источник: защитник «Таппары» Виттасмяки перейдёт в «Северсталь»

Защитник финского клуба «Таппара» Вели-Матти Виттасмяки перебирается в Континентальную хоккейную лигу, информирует Iltalehti. По имеющейся информации, 29-летний хоккеист подпишет контракт с череповецкой «Северсталью». В декабре игрок подписал новый контракт с «Таппарой» на три сезона, но в нём имеется пункт о досрочном уходе Виттасмяки в случае получения выгодного предложения из КХЛ.



В прошедшем сезоне Виттасмяки провёл за «Таппару» 59 матчей, записав в свой актив 17 (2+15) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени.



В активе игрока есть выступления за сборную Финляндии. Ранее Виттасмяки также играл за клубы ТПС, «СайПа» и «Ильвес».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».