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Источник: защитник «Таппары» Виттасмяки перейдёт в «Северсталь»

Источник: защитник «Таппары» Виттасмяки перейдёт в «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник финского клуба «Таппара» Вели-Матти Виттасмяки перебирается в Континентальную хоккейную лигу, информирует Iltalehti. По имеющейся информации, 29-летний хоккеист подпишет контракт с череповецкой «Северсталью». В декабре игрок подписал новый контракт с «Таппарой» на три сезона, но в нём имеется пункт о досрочном уходе Виттасмяки в случае получения выгодного предложения из КХЛ.

В прошедшем сезоне Виттасмяки провёл за «Таппару» 59 матчей, записав в свой актив 17 (2+15) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени.

В активе игрока есть выступления за сборную Финляндии. Ранее Виттасмяки также играл за клубы ТПС, «СайПа» и «Ильвес».

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