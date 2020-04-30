Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» опроверг, что вёл переговоры с Зариповым. Об этом рассказывал сам игрок

«Трактор» опроверг, что вёл переговоры с Зариповым. Об этом рассказывал сам игрок
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» опроверг информацию, что предлагал контракт нападающему Данису Зарипову, недавно продлившему соглашение с казанским «Ак Барсом». Ранее сам Зарипов подтвердил, что вёл переговоры с «Трактором».

«Трактор» не вёл переговоров с Данисом Зариповым. Информация о предложенном форварду «Ак Барса» контракте в челябинском клубе не соответствует действительности», — указано в заявлении «Трактора» в «Телеграме».

В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Зарипов –​​ о варианте с «Трактором»: они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020