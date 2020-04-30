«Трактор» опроверг, что вёл переговоры с Зариповым. Об этом рассказывал сам игрок

Челябинский «Трактор» опроверг информацию, что предлагал контракт нападающему Данису Зарипову, недавно продлившему соглашение с казанским «Ак Барсом». Ранее сам Зарипов подтвердил, что вёл переговоры с «Трактором».



«Трактор» не вёл переговоров с Данисом Зариповым. Информация о предложенном форварду «Ак Барса» контракте в челябинском клубе не соответствует действительности», — указано в заявлении «Трактора» в «Телеграме».



В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.