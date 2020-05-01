Вестерлунд: Лямся – тренер с большим потенциалом, стиль игры «Салавата» изменится

Известный тренер Эркка Вестерлунд прокомментировал назначение Томи Лямся на пост главного тренера уфимского «Салавата Юлаева». Напомним, экс-наставник Николай Цулыгин останется в тренерском штабе клуба.



«Я хорошо знаю и Цулыгина, и Лямся, мне нравятся оба этих тренера. У Лямся очень большая база знаний, это его самая сильная сторона. Он отличный учитель, хорошо ладит с людьми. Несмотря на молодой возраст, он уже опытный тренер и обладает хорошим потенциалом. К тому же он работает в Уфе уже три года, знаком с культурой. Например, мне в «Салавате Юлаеве» пришлось потратить довольно много времени, чтобы узнать новую культуру. Он уже всё знает – культуру, людей, игроков.



Поменять местами главного тренера и помощника – необычное решение. Это значит, что оба тренера согласны так работать, думаю, это самое главное. У меня есть чувство, что Цулыгин и Лямся хорошо взаимодействуют друг с другом. Но у каждого тренера свои особенности работы, и после назначения Лямся будут изменения в стиле игры, станет больше структуры. Возможно, улучшение структуры игры и результатов в регулярном чемпионате и было причиной того, что в клубе приняли решение поменять их местами», — сказал Вестерлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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