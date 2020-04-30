Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» подписало новые контракты с Аляевым и Белевичем

«Торпедо» подписало новые контракты с Аляевым и Белевичем
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании новых контрактов с защитником Артёмом Аляевым и нападающим Андреем Белевичем. 25-летний Аляев и 23-летний Белевич поставили подписи под соглашениями сроком на один сезон.

Аляев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 23 (7+16) балла при показателе полезности "-6" и 36 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 20 минут и четыре секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина очков не набрал.

Белевич в 55 матчах регулярки заработал 16 (8+8) очков при показателе полезности "-4" и шести минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду 12 минут и 47 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина забил один гол.

Немировски: молодёжь должна сама брать свой шанс. Нужно быть лучше, чем старшие игроки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020