«Торпедо» подписало новые контракты с Аляевым и Белевичем

Нижегородское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о подписании новых контрактов с защитником Артёмом Аляевым и нападающим Андреем Белевичем. 25-летний Аляев и 23-летний Белевич поставили подписи под соглашениями сроком на один сезон.



Аляев в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 23 (7+16) балла при показателе полезности "-6" и 36 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 20 минут и четыре секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина очков не набрал.



Белевич в 55 матчах регулярки заработал 16 (8+8) очков при показателе полезности "-4" и шести минутах штрафного времени. Нападающий проводил на льду 12 минут и 47 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина забил один гол.

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