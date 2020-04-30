Ласьков — о потолке зарплат: в КХЛ принято мужское решение. В 900 млн можно укладываться

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал отказ КХЛ от идеи повышения потолка зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей.



«Мы сразу голосовали против повышения потолка зарплат. Знаю, что по голосам «против» преимущество было подавляющим. Это абсолютно верное решение, и ведь дело тут даже не в той ситуации, которая сейчас происходит в мире и в нашей стране, хотя мы все всё прекрасно понимаем, а в том, что решение о введении жёсткого потолка зарплат было принято уже достаточно давно, об этом много говорили, плановые снижения были чётко прописаны в регламенте риги.



Сегодня принято нормальное, мужское решение – ничего не изменять, потолок зарплат не поднимать – было время подготовиться и всё рассчитать. Да, кто-то надеялся, что всё отменят, кому-то приходится расхлёбывать, в том числе и нашему клубу. В лиге должен быть потолок, он есть и в НХЛ. Понятно, что и уровни жизни, и уровни заработных плат разные, но я считаю, что у нас всё можно сделать на должном уровне и вполне в цифру 900 миллионов можно укладываться. В этом и заключается работа менеджера, а не в том, чтобы, наоборот, эти цифры раздувать. А когда говорят, что из-за снижения потолка зарплат кто-то будет уезжать за океан, так давайте считать, на какие цифры уезжают в это межсезонье туда всем известные игроки? Эти контракты вполне можно было повторить и здесь, но игроки туда едут за другим. А всё остальное – это лирика от тех, кто хочет за счёт больших денег решить все проблемы клуба», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

КХЛ отказалась от идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей