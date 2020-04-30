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Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, о чём сообщил во время разговора с президентом России Владимиром Путиным. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. Я должен уйти на самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Хочу ещё раз попросить всех граждан серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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