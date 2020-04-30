Алексей Мельничук близок к переходу в «Сан-Хосе»

Голкипер Алексей Мельничук близок к переходу в клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщает Sport24. Ранее сообщалось, что на вратаря претендуют также «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».
В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Контракт Алексея истёк сегодня, 30 апреля 2020 года. В свою очередь на контрактах до 2022 года в питерском клубе находятся сразу три голкипера: Магнус Хелльберг, Александр Самонов и Ярослав Аскаров.
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Ранее голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский показал весёлую тренировку.
- 30 апреля 2020
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