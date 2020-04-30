«Торпедо» сделало квалификационные предложения Ратти, Жафярову и Зборовскому

Нижегородское «Торпедо» сделало квалификационные предложения защитнику Сергею Зборовскому, а также нападающим Таю Ратти и Дамиру Жафярову, информирует официальный сайт клуба.



Таким образом, клуб воспользовался правом сохранить спортивные права на хоккеистов.



Согласно регламенту КХЛ в случае если до 30 апреля включительно хоккеист не принял предложение своего клуба, то он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба. Если прежний клуб в семидневный срок после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то игрок переходит в новый клуб, а прежнему выплачивается денежная компенсация.

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