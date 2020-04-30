Орлов и Бицадзе заключили новые контракты с московским «Динамо»
Хоккейное агентство Winners сообщило в «Инстаграме» о подписании новых контрактов двумя хоккеистами системы московского «Динамо». Защитник Егор Орлов и нападающий Михаил Бицадзе подписали соглашения сроком на один сезон.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло четвёртое место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» со счётом 4-2, после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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