Московское «Динамо» продолжает переговоры с Андре Петерссоном
Московское «Динамо» на своём официальном сайте попрощалось с покидающими клуб хоккеистами и сообщило, что продолжает переговоры с игроками, чьи контракты истекают 30 апреля. Единственным таким игроком у «Динамо» является нападающий Андре Петерссон.
«Руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Миксом Индрашисом, Максимом Афиногеновым, Игорем Полыгаловым, Даниилом Апальковым, а также с защитником Кириллом Ляминым. Клуб от лица болельщиков благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере! С остальными игроками, чьи контракты истекают 30 апреля, переговоры о продолжении сотрудничества продолжаются», — указано в заявлении клуба.
Пилко: Петерссон ещё не принял окончательного решения, следим за потолком зарплат
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