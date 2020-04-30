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Московское «Динамо» продолжает переговоры с Андре Петерссоном

Московское «Динамо» продолжает переговоры с Андре Петерссоном
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте попрощалось с покидающими клуб хоккеистами и сообщило, что продолжает переговоры с игроками, чьи контракты истекают 30 апреля. Единственным таким игроком у «Динамо» является нападающий Андре Петерссон.

«Руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Миксом Индрашисом, Максимом Афиногеновым, Игорем Полыгаловым, Даниилом Апальковым, а также с защитником Кириллом Ляминым. Клуб от лица болельщиков благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере! С остальными игроками, чьи контракты истекают 30 апреля, переговоры о продолжении сотрудничества продолжаются», — указано в заявлении клуба.

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