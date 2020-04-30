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Медведев: СКА безусловно войдёт в потолок зарплат. Есть система подготовки молодёжи

Медведев: СКА безусловно войдёт в потолок зарплат. Есть система подготовки молодёжи
Хоккей / КХЛ 0

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал отказ КХЛ от увеличения потолка зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей.

«Решение было принято большинством голосов. Теперь всем клубам надо входить в этот потолок, организовывать контракты хоккеистов с учётом возможных бонусов, которые не входят в потолок зарплат, которые нужно зарабатывать. Сейчас всем нелегко, есть более сложные проблемы. Если говорить о СКА, то у клуба есть система подготовки молодёжи. Молодёжное звено в прошлом сезоне играло ведущую роль. СКА безусловно войдёт в потолок зарплат и построит работу в соответствии с новыми решениями», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

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КХЛ отказалась от идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей
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