«Автомобилист» сообщил об уходе Доуса, Батыршина и ещё пяти игроков
Екатеринбургский «Автомобилист» сообщил о последних трансферных новостях клуба. Екатеринбург покинули семь игроков основного состава и член тренерского штаба.
«В связи с истечением срока контрактов “Автомобилист” прощается с группой игроков и тренеров. Екатеринбург покидают защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Найджел Доус, Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артём Гареев, игроки молодёжной команды «Авто» Семён Мирошников и Максим Седов, а также ассистент главного тренера основной команды Константин Витальевич Шафранов и главный тренер молодёжной команды Виталий Евгеньевич Соловьёв», — указано в заявлении на официальном сайте клуба.
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