ESPN: если игроки НХЛ откажутся от продолжения сезона, сложно будет их демонизировать

Журналист ESPN Грег Вышински поделился своим мнением о том, что может помешать возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги.



«Есть условия, которые нужно соблюсти, чтобы продолжить сезон. Во-первых — позиция властей, которые должны дать разрешение на перелёты игроков и проведение массовых мероприятий. Можно предположить, что к июлю лига найдёт четыре штата, в которых будут хоккейная арена и необходимые отели. Всё может получиться, но ключевое условие — решение профсоюза, игрокам нужно дать согласие.



От хоккеистов ждут согласия с датами проведения тренировочного лагеря, календарём, форматом сезона и с тем, как это может повлиять на следующий сезон. Они должны согласиться с тем, что им придется сдавать тесты на коронавирус, и определить частоту этих тестов. Они должны согласиться ещё много с чем.



У них будет право не согласиться с какими-то пунктам. Обычно, когда игроки отказываются, их называют жадными. На этот раз их отказ будет означать, что они заботятся о своем здоровье. Демонизировать это решение будет сложно», — написал Вышински.

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона