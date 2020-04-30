ESPN: если игроки НХЛ откажутся от продолжения сезона, сложно будет их демонизировать

Журналист ESPN Грег Вышински поделился своим мнением о том, что может помешать возобновлению сезона Национальной хоккейной лиги.
«Есть условия, которые нужно соблюсти, чтобы продолжить сезон. Во-первых — позиция властей, которые должны дать разрешение на перелёты игроков и проведение массовых мероприятий. Можно предположить, что к июлю лига найдёт четыре штата, в которых будут хоккейная арена и необходимые отели. Всё может получиться, но ключевое условие — решение профсоюза, игрокам нужно дать согласие.
От хоккеистов ждут согласия с датами проведения тренировочного лагеря, календарём, форматом сезона и с тем, как это может повлиять на следующий сезон. Они должны согласиться с тем, что им придется сдавать тесты на коронавирус, и определить частоту этих тестов. Они должны согласиться ещё много с чем.
У них будет право не согласиться с какими-то пунктам. Обычно, когда игроки отказываются, их называют жадными. На этот раз их отказ будет означать, что они заботятся о своем здоровье. Демонизировать это решение будет сложно», — написал Вышински.
- 30 апреля 2020
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:27
-
21:55
-
21:37
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:46
-
20:35
-
20:17
-
20:01
-
19:57
-
19:42
-
19:37
-
19:30
-
19:19
-
18:57
-
18:38
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:00
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
16:38
-
16:10
-
16:05
-
15:37