Александр Свитов покинул «Локомотив»

Нападающий Александр Свитов покинул ярославский «Локомотив», информирует официальный сайт «железнодорожников».



«Локомотив» не будет продлевать контракт с Александром Свитовым. Благодарим за бесценный опыт и лидерские качества, которые Александр привнёс в нашу команду в прошедшем сезоне! Успехов в будущем», — указано в заявлении в аккаунте «Локомотива» в «Твиттере».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Свитов записал на свой счёт 12 (2+10) очков при показателе полезности «–3» и 32 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 11 минут 21 секунду за матч. В 6 матчах плей-офф форвард очков не набрал.



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