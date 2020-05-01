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Комиссар НХЛ: едва ли возможно, чтобы следующий чемпионат мы начали в октябре

Комиссар НХЛ: едва ли возможно, чтобы следующий чемпионат мы начали в октябре
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказал мнение о возможных сроках начала следующего сезона.

«Мы бы хотели, чтобы тренировочные арены были открыты. Нам бы хотелось, чтобы ребята могли тренироваться и вернуть себе форму. Но данный вопрос будет рассматриваться в ежедневном режиме. Наши беспокойства за игроков делятся на две категории. Во-первых, понятно, это COVID-19. Во-вторых, что бы мы ни делали, не хочется начинать проводить матчи до тех пор, пока они не наберут форму.

Мы продолжим следить за ситуацией, и когда указания медицинских институтов и властей позволят, мы сделаем первый шаг, то есть откроем тренировочные зоны. Мы достаточно гибки относительно сроков начала. Едва ли возможно, чтобы следующий чемпионат мы начали в октябре, как обычно. Если это придется сделать в ноябре или декабре, мы эти варианты рассмотрим. Мы собираемся принимать правильные, взвешенные и осторожные решения. Это не гонка, где надо прийти первыми. Надо, чтобы возвращение произошло в правильное время и при правильных обстоятельствах», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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