Новым клубом-партнёром «Сибири» в ВХЛ стал «Южный Урал»

«Сибирь» подписала договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

Отмечается, что это соглашение позволит «Южному Уралу» привлекать игроков новосибирского клуба, а хоккеисты из системы «Сибири», по каким-либо причинам не проходящие в основной состав, в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ.

Статистика ХК «Южный Урал» в сезоне ВХЛ-2019/2020.

В прошлом сезоне партнёром новосибирского клуба был ташкентский «Хумо», который не выступит в следующем сезоне. Узбекский клуб 17 апреля 2020 года объявил об отказе от участия в следующем сезоне ВХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией