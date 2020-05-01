Экс-тафгай НХЛ Жорж Ларак сообщил, что у него диагностирован коронавирус

Бывший тафгай «Эдмонтон Ойлерз», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» Жорж Ларак заболел коронавирусом. Об этом сообщил сам игрок в «Твиттере».

«Я оказался не непобедимым, у меня только что диагностировали коронавирус. Не лучшая новость, ведь я астматик. Буду биться с ним! Всё будет хорошо», – написал Ларак в социальной сети, приложив фото на больничной койке.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Жоржа Ларака.

На драфте НХЛ 1995 года был выбран «Эдмонтоном» во втором раунде под 31-м номером. 5 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Финикс Койотс». 27 февраля 2007 года обменян в «Питтсбург». После сезона-2007/2008 перешёл в «Монреаль». В 2010 году завершил карьеру. Он провёл в НХЛ 695 матчей, в которых набрал 153 (53+100) очка при 1126 минутах штрафа.