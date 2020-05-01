Ласьков: сделали предложения Верещагину и Береглазову, с Мозякиным продолжаются переговоры

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционной работе уральского клуба в первый день рынка свободных агентов.

«Мы сделали квалификационные предложения защитникам Ивану Верещагину, Алексею Береглазову и нападающему Архипу Неколенко. Теперь ждём от них ответа. Виктору Антипину мы предлагали переподписать контракт на новых условиях, но он отказался. С Сергеем Мозякиным продолжаются переговоры», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Мозякин является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).