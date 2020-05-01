Ласьков: сделали предложения Верещагину и Береглазову, с Мозякиным продолжаются переговоры
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционной работе уральского клуба в первый день рынка свободных агентов.
«Мы сделали квалификационные предложения защитникам Ивану Верещагину, Алексею Береглазову и нападающему Архипу Неколенко. Теперь ждём от них ответа. Виктору Антипину мы предлагали переподписать контракт на новых условиях, но он отказался. С Сергеем Мозякиным продолжаются переговоры», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Мозякин является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
Ласьков — о потолке зарплат: в КХЛ принято мужское решение. В 900 млн можно укладываться
Читайте также
- 1 мая 2020
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
08:40
-
08:00
-
02:34
-
00:41
-
00:21
- 30 апреля 2020
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:27
-
21:55
-
21:37
-
21:25
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:46
-
20:35
-
20:17
-
20:01
-
19:57
-
19:42
-
19:37
-
19:30
-
19:19
-
18:57
-
18:38
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:00
-
17:47
Партнерский контент