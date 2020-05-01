Бадюков: Барабанову стоит готовиться к фарм-клубу, Зуб должен попасть в топ-6 защитников

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах форварда Александра Барабанова и защитника Артёма Зуба в НХЛ.
«Барабанову будет тяжелее, потому что состав у «Торонто» укомплектован достаточно серьёзно. Александру придётся пытаться закрепиться в третьем-четвёртом звене, попасть к Илье Михееву. Может быть, у них получится какую-то связку российскую организовать.
Но думаю, что Барабанову всё-таки стоит готовиться к фарм-клубу. Особенно в начале сезона. И пробиваться через АХЛ. А там он может выстрелить за счёт своего катания и манеры игры – в этой лиге таких хоккеистов любят. В том, что физическая подготовка Барабанова позволяет ему сразу показать себя в АХЛ, я не сомневаюсь.
Зубу будет легче сразу заиграть в НХЛ, чем Барабанову. В «Оттаве» сейчас команда не такая сильная. Я думаю, Артём должен попасть в топ-6 защитников», – цитируют Бадюкова «Известия».
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