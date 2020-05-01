«Сибирь» сделала квалификационное предложение Демидову

«Сибирь» сделала квалификационное предложение защитнику Николаю Демидову, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

«30 апреля истёк контракт хоккейного клуба «Сибирь» с защитником Николаем Демидовым. ХК «Сибирь» сделал хоккеисту новое квалификационное предложение сроком на два года», — говорится в официальном сообщении.

В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился семью результативными передачами при показателе полезности "+3". В плей-офф российский защитник провёл три матча, в которых очков не набрал.

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