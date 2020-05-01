Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе из команды 10 хоккеистов

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.
Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.
Голкипер Василий Демченко переходит в систему «Монреаль Канадиенс», но спортивные права на игрока в рамках КХЛ остаются у «Магнитки».
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Ранее первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционной работе уральского клуба в первый день рынка свободных агентов.
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