Нападающий Александр Бурмистров официально покинул «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды нападающего Александра Бурмистрова.
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний нападающий провёл 58 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-6". В двух матчах плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при полезности "-3".
Сообщалось, что Александр вернётся в «Ак Барс». Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина.
«Ак Барс» подпишет однолетний контракт с Александром Бурмистровым
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