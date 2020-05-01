Окулов — об НХЛ: были клубы, говорившие «приезжай», но мне нужно подрасти психологически

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, почему не поехал в НХЛ и подписал однолетний контракт с «армейцами».



«Очень много нюансов сложилось воедино. В том числе и этот. Я посовещался со своим североамериканским агентом. Мы пришли к выводу, что в этом сезоне я бы всё равно уже не смог сыграть, а до следующего ждать слишком долго. Я бы остался на восемь месяцев без хоккея. Второй момент — это качество моей игры. Если бы я стабильно на высоком уровне провел сезон за ЦСКА, наверное, можно было ехать. Но у меня были к себе вопросы.

Нужно подрасти психологически. Были клубы, которые говорили «приезжай» и готовы были дать контракт новичка. Не буду их называть, но больше двух, как писали в прессе», — цитирует Окулова Sport24.