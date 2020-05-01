Войнов, Франсон и ещё восемь хоккеистов покинули «Авангард»

«Авангард» в официальной группе клуба во «ВКонтакте» объявил об изменениях в составе. В общей сложности омский клуб расстался с 10 хоккеистами.

«Авангард» покинули голкипер Александр Судницин, защитники Вячеслав Войнов, Коди Франсон, Алексей Бондарев и Егор Мартынов, а также форварды Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко.

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В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".