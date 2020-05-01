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«Салават» подтвердил уход из команды защитника Сергеева и тренера Ячменёва

«Салават» подтвердил уход из команды защитника Сергеева и тренера Ячменёва
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» сообщил об уходе из команды защитника Артёма Сергеева и тренера Виталия Ячменёва.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где он не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.

До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) очко.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

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